俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54※関西ローカル）に出演し、“別名”で活動していた時代を明かした。【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転助手席に浜田雅功番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功とドライブしながら、質問に答えた。伊藤は、1993年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」がきっかけで芸能界入り。最初の事務所では「（所属していた）石黒賢さんの運転手をちょ