1月15日（木）に配信されたテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』 。番組中盤、SNSで広まる美容関連の用語や「可愛くなければいけない風潮」に疲れたという女性からのメールが紹介された。「中顔面」「ギャザー顔」「人中」など顔の細かいパーツを気にして自信を失っている相談者に対し、吉住は自身の経験を踏まえてアドバイス。自身も集合写真などを見て「なんてブサイクな顔なんだろう」と落ち込むこと