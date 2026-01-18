自律神経失調症では、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、全身にさまざまな症状が現れます。動悸や消化器症状、頭痛といった身体症状に加え、不安感や気分の落ち込みなど精神面にも影響が及びます。治療では症状に応じて自律神経調整薬や抗不安薬、抗うつ薬、漢方薬などが用いられます。本記事では、代表的な症状の特徴と日常生活への影響、治療に使用される薬の種類と副作用、服用時の注意点について解説します。