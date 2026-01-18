基地問題と聞くと、多くの人は沖縄を思い浮かべるだろう。しかし、同じことが東京のど真ん中でも起きている。六本木ヒルズをはじめ、高層ビル群をぬうように米軍ヘリが超低空飛行しているというのだ。地元の港区議会は全会一致で基地の撤去を求めてきたが、その動きに変化が生じている。港区基地問題の行く末を占う。※本稿は、毎日新聞取材班、ジャーナリストの大場弘行『首都圏は米軍の「訓練場」』（藤原書店）の一部を抜粋・編