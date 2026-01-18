「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）4位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）5位PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）6位IXY 650 m シルバーIXY650M(SL