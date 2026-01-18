通算117セーブ、111ホールドを記録したカブスのライアン・プレスリー投手（37）が17日（日本時間18日）、現役引退を表明した。同投手は声明で「スパイクを脱ぎ、マウンドから退くことを決意しました。ほろ苦い気持ちもありますが、本当に素晴らしい経験でした」と野球人生を回顧。07年のドラフト11巡目（全体354位）で指名を受けたレッドソックス、ツインズ、アストロズ、そして今季所属したカブスとこれまで所属した球団に対