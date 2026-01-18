12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したDeNAの相川亮二監督が開幕スタメンについて質問を受けた。番組に出演した野村弘樹氏から「開幕スタメンは監督の中で決めてます？」と質問されると、相川監督は「決めてないです」とキッパリ。続けて野村氏からスタメンが決まっている選手はいるか問われると、相川監督は「もちろん」と一言。野村氏がさらに「打順もポジショニングも含めて悩んでいる感じ