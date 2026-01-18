11月18日にファーウェイのハイエンドシリーズの最新モデル「WATCH Ultimate 2」が発売されました。関連記事：水深150mに耐える！ 水中でのコミュニケーションが可能になった「HUAWEI WATCH Ultimate 2」このスマートウォッチは、2023年5月に発売された「WATCH Ultimate」の後継モデル。初代は水深100mまでのダイビングに対応したことが話題でしたが、最新モデルの「Ultimate 2」は、さらに上をいく水深150mに対応。しかもソナーに