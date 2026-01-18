「血圧がちょっと高め」「血糖値が気になる」。そのサインを見逃すと、数十年後の脳に影響するかもしれません。脳神経内科医の田頭秀悟先生が注目するのは、中年期の生活習慣病が将来の認知症リスクと深く関わっているという事実です。特に糖尿病は「認知症リスクの芽」となりうる存在です。今回のテーマは「認知症リスクと深く関わる疾患」です。いちばん警戒すべきは「糖尿病」 認知症と関連が深い病気で、田頭先生が真っ先に挙