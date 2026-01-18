これから服を買い足すなら、今から長く使えるアイテムを選ぶのがいいかも！ 今回は【ユニクロ】の「新作アイテム」に注目。配色デザインがトレンド感のあるカーディガンや、見た目も使い勝手のよさも備わったトートバッグなど、ロングシーズン活躍しそうなアイテムをご紹介します。 オンオフ着回せそう！ 春まで使える配色カーデ 【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2