17日午後、福岡県内で酒気帯び運転の疑いで2人が逮捕されました。17日午後1時20分ごろ、福岡市博多区板付で交差点で信号待ちをしていた車に軽乗用車が追突する事故がありました。追突された車の運転手にはけがはありませんでした。追突した車を運転していた男に若干のふらつきがあり、警察が呼気検査をしたtころ、基準値の5倍以上のアルコールが検出されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡市東区の自称