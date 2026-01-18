イランの最高指導者ハメネイ師は各地で起きた反政府デモにアメリカのトランプ大統領が自ら関与していると主張し「有罪」だと非難しました。【映像】反政府デモの様子17日、ハメネイ師は反政府デモに関して「死傷者、損害、侮辱ゆえに、アメリカ大統領を有罪とみなす」とSNSに投稿しました。また、イランの国営メディアによりますと、ハメネイ師は演説でデモは「アメリカの陰謀でイランを飲み込むことが目的だった」と指摘し