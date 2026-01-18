◇イングランド・プレミアリーグリーズ 1―0 フラム（2026年1月17日英国・リーズ）16位リーズのMF田中碧がホームに9位のフラムを迎えた一戦で決勝点の起点となって1―0の勝利に貢献した。リーグ戦では6戦連続のベンチスタートとなった田中は後半36分から出場。追加タイム突入後にダイレクトパスを右に展開し、折り返しをFWヌメチャが右足ボレーで叩き込んだ。11日に2部ダービーとのFA杯3回戦で先発してゴールを決めてい