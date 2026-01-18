東京・青梅市にあるハイキングコースで下草などおよそ2000平方メートルが焼ける火事がありました。【映像】現場付近の様子17日午後11時半ごろ青梅市本町で「永山公園の前のハイキングコースで火が見える」と消防に通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など35台以上が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、ハイキングコースの下草などおよそ200メートルに渡って2000平方メートルほどが焼け