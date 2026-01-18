大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年8月30日記事は取材時の状況）＊＊＊流通大手「イオン」の小型スーパー「まいばすけっと」がSNS上で話題を呼んでいる。「コンビニ並みに都心のどこにでもあって便利」、「コンビニよりも安い」とありがたがる人も多い一方、「どこの店にいつ