大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年9月4日記事は取材時の状況）＊＊＊よく“目が点になる”という表現があります。とても驚いたり、呆れたりした時などによく使われる表現です。今回のエピソードは、自身の駐車スペースを隣人が勝手に占拠していたという、信じがたい内容です。一