¡ÚµþÀ®ÇÕ¡¦G?¡Û1·î18Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï3ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë½Å¾Þ¡¢µþÀ®ÇÕ¡¦G?¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï2023Ç¯µÆ²Ö¾ÞÇÏ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ä2024Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡×¡£½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃíÌÜÇÏ¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥¨¥ê¡¼¥ÈÎÉ·ìÇÏ¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó°ÎÂç¤Ê·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¡£ÁÄÊì¤ËG?6¾¡¤òµó¤²¤¿Ì¾ÌÆ¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡¢Éã¤ËG?3¾¡¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ò»ý¤ÄÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È²È·Ï¤Î½Ð¿È¡£°ÎÂç¤Ê·ìÅý¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Å¾Þ¤Ç¥Ù¡¼¥ë