北海道小樽市のスキー場で１２月、５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ、死亡しました。今回、製造元である中国のスキー場を取材。さらに複数の証言から運営会社のずさんな安全管理体制が浮かび上がってきました。 ５歳児死亡スキー場の元関係者が抱いていた懸念 中国・河北省にあるスキー場です。子どもから大人まで多くのスキーヤーが利用していたのが、ベルトコンベ