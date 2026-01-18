冬は鉛色の空が広がり、雪や雨が降ることの多い石川県。特に1月はその傾向が顕著です。金沢の1か月間の日照時間の平年値は62.3時間で、東京の192.6時間と比べると3分の1以下です。曇り、雪、雨、そしてたまに感じられる日差し…石川の独特の天気は、多くの個性あふれる工芸作品を生み出しでいるのではないかと見る向きもあります。金沢市の国立工芸館では、天気に関わりのある漆芸作品や陶磁器、加賀友禅などの工芸作品に焦点を当