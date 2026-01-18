【シェフィールド（英国）共同】フィギュアスケートの欧州選手権最終日は17日、英国のシェフィールドで行われ、男子はニカ・エガゼ（ジョージア）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位の合計273.00点で初優勝を果たした。マテオ・リッツォ（イタリア）が256.37点で2位に入った。アイスダンスはロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（フランス）がリズムダンス（RD）、フリーとも1位の合計222.43点で