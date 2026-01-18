立憲民主党の重徳和彦税調会長が18日、フジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時半）に生出演。新党「中道改革連合」を結成した公明党が、自公政権時代に旧民主党を批判していたことについて言及した。重徳氏は新党について「総選挙というのは政権選択の選挙なので、やはり分かりやすい選挙にしていかなければならない。これはいい結集」と意義を強調した。一方で番組では、公明党がかつて、旧民主党政権を厳しく批判してい