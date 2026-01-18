アメリカ軍は17日、シリア北西部を攻撃し、去年12月のアメリカ兵ら3人の殺害に関与したとされる国際テロ組織「アルカイダ」関連組織の指導者を殺害したと発表しました。アメリカ軍は、シリア中部パルミラ近郊で2025年12月13日、アメリカ兵ら3人が襲撃され死亡したことを受け、報復措置として、シリアで過激派組織「イスラム国」を標的に複数回にわたり攻撃を行っています。アメリカ軍はSNSで、16日に攻撃を行い、3人の殺害に関与し