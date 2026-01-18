イランの最高指導者・ハメネイ師は17日、反政府デモで多くの死傷者が出たのはアメリカのトランプ大統領が扇動したためだと批判しました。イランの最高指導者ハメネイ師は17日、アメリカのトランプ大統領が反政府デモの参加者を支援するなどと扇動したことで「イランに犠牲者や損害をもたらした」として、「有罪だ」と批判しました。ハメネイ師は、反政府デモを鎮圧したとしたうえで、アメリカの目的は再びイランを支配下に置くこと