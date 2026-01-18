寒い季節はおうちでぬくぬく過ごしたい--。そんな気持ちに寄り添ってくれる、とびきりキュートな新作コレクションが「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から登場する。【写真】パジャマやルームシューズなど全アイテムを見るクッキーモンスター＆プレーリー・ドーンと過ごす、とっておきのおうち時間。新作「Relaxing Time at Home」コレクションテーマは「Relaxing Time at Home」。おうちで