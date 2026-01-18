夫婦の形は、十組あれば十通り。結婚して気づけば20年、子どもたちも手がかからなくなり、育児や家事の共同作業も少なくなると、その途端、夫婦間の会話は減ります。周りの夫婦が楽しそうに旅行したり食事したりしているのを見かけると、「うちは大丈夫なのかな？」とふと胸の奥がざわつくこともあるでしょう。【漫画】ほとんど会話のない夫婦、妻の内心は…？（全編を読む）会話の少ない夫婦の沈黙には、実はそれぞれに理由がある