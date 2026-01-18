東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみ（３０）が１７日、自身のインスタグラムを更新。夫・豊田将樹の２８歳誕生日を特製ケーキ＆花束で祝福したことを明かした。きれいにデコレーションされたケーキには「２８」という数字の横に、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座が笑みを浮かべながら座っている。これは中島がスタート前に決めるポーズのモデルとなっている。花束は「旦那氏の人柄を