新ミッドレンジスマホ「Redmi Note 15 5G」をファーストインプレッション！既報通り、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は15日、都内にて「新製品発表会・体験会」を開催し、同社が展開しているコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドにおける日本市場向け新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（以下、スマホ）「REDMI Note 15 5G」（Xiaomi Communications製）を発表しました。