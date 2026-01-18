【アムステルダム共同】サッカーのオランダ1部リーグで17日、NECナイメヘンの佐野航大はアウェーのNACブレダ戦にフル出場し、3―3の後半追加タイムに決勝点を決め、4―3の勝利に貢献した。今季2点目。小川航基は後半18分まで出場した。アヤックスの板倉滉はホームのゴーアヘッド・イーグルス戦にフル出場。試合は2―2で引き分けた。