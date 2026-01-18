【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで17日、リーズの田中碧はホームのフラム戦で0―0の後半36分から出場した。チームは1―0で勝った。リバプールの遠藤航はホームのバーンリー戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。試合は1―1で引き分けた。