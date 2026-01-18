南野拓実へリバプールが粋なメッセージ海外サッカー、フランス1部モナコに所属する日本代表MF南野拓実は16日、31歳の誕生日を迎えた。昨年12月に前十字靱帯断裂の重傷を負っており、復帰を目指す段階。今夏の北中米ワールドカップ出場が絶望的となった中で、古巣が粋なメッセージを送った。祝ったのはプレミアリーグのリバプールだった。南野は2020年からサウサンプトンへのレンタル移籍期間も含め、22年6月まで在籍。22年1月