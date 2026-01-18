◆スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第５戦（１７日、スイス・ラークス）１０人による女子決勝が行われ、１６歳の工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２本目に８２・７５点をマークし、２位に入った。昨年１２月の今季開幕戦の２位に続く自身２度目の表彰台に立ち、初出場を確実にしているミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）に大きな弾みをつけた。１７歳のチェ・ガオン（韓国）が９２・５０点で優勝した。２