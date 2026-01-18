広島・滝田一希投手（２４）が１７日、広島県廿日市市の大野練習場で行われている合同自主トレで、今年初めてブルペン入りした。変化球を交えて約２０球を投じ、状態を確認。「最初にしては感覚がとてもよかった。オフにやってきたことが出せている」と納得の表情を浮かべた。先輩左腕からの助言を参考に、フォームの修正に力を注いでいる。昨年１２月上旬に床田と食事。リリースが安定しない悩みをぶつけると「ボールを離す瞬