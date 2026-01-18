前広島の田中広輔内野手（３６）が１７日、マツダスタジアムで会見し、現役引退を発表した。昨季限りで広島を退団し、自由契約となって現役続行を希望したものの、ＮＰＢのチームからのオファーがなく昨年末に決断。２０１６年からのリーグ３連覇の立役者であり、盗塁王やベストナイン、ゴールデングラブ賞にも輝いた広島一筋１２年の名手が、ユニホームに別れを告げた。今後は未定ながら、広島を拠点に活動していく。◇