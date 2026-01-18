「スノーボード・ハーフパイプＷ杯」（１７日、ラークス）五輪前の最後のＷ杯として、第５戦の男子決勝が行われた。２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、途中棄権し、１２位となった。１本の試技で技を４〜５回連続して放つハーフパイプ。３回目の技の空中でバランスを崩し、地面とほぼ並行で顔と腹から落下した。両膝に手をついて苦しそうにしながらも自力で滑ってきたが、板の先端は折れ、鼻と口付