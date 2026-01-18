TOブックスが運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『2度目の人生、と思ったら、実は3度目だった。〜歴史知識と内政努力で不幸な歴史の改変に挑みます〜＠COMIC』の無料話増量キャンペーンが2026年1月28日(水)まで実施される。「今度こそ幸せ一家を守るんだ！」無能者と言われた青年男爵・タクヒールは、愛する家族を何もできずに失った。だが死に際に突如発現した時空魔法により、前々世の記憶を取り戻した上で幼少期へ逆行!?