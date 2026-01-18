NTTソルマーレが提供する全米最大級のデジタルマンガストア「MangaPlaza(マンガプラザ)」において、2026年1月16日より、講談社の作品の先行配信を開始。さらに、配信開始を記念して、対象作品で使用可能なクーポンキャンペーンが実施される。■キャンペーン内容概要：キャンペーン期間中、講談社の対象作品で使用できる10％OFFクーポンを配布(※クーポンの利用は最大3冊まで)。期間：2026年1月30日(金)〜2026年2月12日(木)【2026年