アメリカ・MLB球団の日本人選手に対する評価が変わってきている。ライターの広尾晃さんは「特に打者への視線が厳しい。これまで移籍した日本人野手で大谷以外はほとんど期待外れだったからだ」という――。写真＝共同通信社米大リーグ、ホワイトソックスの入団記者会見でユニホームを手にする村上宗隆内野手。左はゲッツ・ゼネラルマネジャー＝2025年12月22日、シカゴ - 写真＝共同通信社■日本プロ野球関係者が衝撃を受けた「オフ