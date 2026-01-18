キャリアを活かしたシニアの転職は、なぜ難しいのか。シニア層を長年取材しているジャーナリストの若月澪子さんは「時代のスピードが加速するのとは反対に、知力や体力は低下していく。その“反比例”の中で、収入や働き方や生き方を含めた自分の立ち位置を決めなくてはならないからだ」という――。■「SE不足」なのになぜ「シニアSE失業」か人手不足が叫ばれる中で、とくに深刻と言われているのがSE（システムエンジニア）である