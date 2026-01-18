2026年の年始早々、いじめや暴行の様子を撮影した動画が、相次いでネットに公開、拡散された。こうした映像が世に出るたび、メディアが報じ、それを見た人たちから学校や教育委員会、行政に抗議や問い合わせが殺到する──。この光景はもはや珍しいものではなくなった。ネット社会において、こうした流れはある意味で必然なのかもしれない。だが、一方で「告発して対応を迫る」という方法が、本当に最適解なのかは、立ち止まって考