「札幌は1日ですごい雪の量になりました。コーギーラッセル車出動」【動画】191万再生！雪を跳ね飛ばすコーギーラッセル車そんなコメントが添えられた動画がSNSで大反響を呼んでいます。映っているのは、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの「こいたろう」くん（8歳・男の子）。北海道・札幌市にある、コーヒーと道産米粉の焼き菓子のお店『tet（テッテ）』で看板犬を務めています。動画には、足跡ひとつない、まっさらで深く積