私はナツミ。夫と娘のアカリ（5才）と暮らしています。私は結婚を機に、夫の地元であるこの街に引っ越してきました。義両親や夫の姉・ミサコさん家族もわりと近くに住んでいて、親しくさせてもらっています。ある日私は義母から、ミサコさんがパートを始めたと聞きました。子どもが大きくなったので近所のスーパーで働くことにしたようです。もともと明るくて世話好きな性格なので、きっとイキイキ仕事をしているんだろうなと思っ