＜ドバイ招待3日目◇17日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの2026年初戦は第3ラウンドが終了した。ツアー2勝の38歳、ナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル8アンダー・単独首位につけている。〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキングシェーン・ローリー（アイルランド）らがトータル6アンダー・2位タイ。4年連続の年間王者に輝いたローリー・マキロイ（北アイルランド）はトー