元防衛相で自民党の中谷元衆院議員（68）が18日、フジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時半）に生出演。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」からの勧誘を完全否定した。梅津弥英子アナウンサーから「新党設立に際しては、公明党の斉藤（鉄夫）代表が自民の穏健派にも声をかけていた、というようなことを言っていた。中谷さん話はあったんですか？」と聞かれた中谷氏は「全く話はありません」と否定した。そ