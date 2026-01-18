Ｊ２北海道コンサドーレ札幌にＪ２鳥栖から加入したＭＦ堀米勇輝（３３）と、１０年ぶりに復帰したＭＦ堀米悠斗（３１）の「ダブル堀米」が、今季に懸ける思いをキャンプ地の沖縄で語り合った。同姓で以前から互いに意識していた２人は、同じチームに所属することを驚きつつ、頼れる存在と歓迎した。昨季、勇輝は鳥栖から期限付き移籍先のＪ２愛媛で、悠斗はＪ１新潟でともに最下位での降格を経験。味わった悔しさを繰り返さない