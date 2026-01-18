★クロカミジョウ（京都１Ｒ・３歳未勝利＝９時５０分発走）初戦は７着に敗れたジャスタウェイ産駒だが、３か月の休養を挟んだ前走が０秒３差の５着。上がり２位の末脚で上位争いに食い込んだ。馬トクでは「安定」のジャッジが出ている。注目はバイタルジョッキーに選ばれている鞍上の田山旺助騎手。土曜も京都３Ｒで勝ち鞍を挙げるなど午前中のレースでは着実に勝ち星を積み重ねている。今回は３キロ減の負担重量も有利に働