＜大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】力士が親方にヒップアタック「実際の様子」前頭十三枚目・翔猿（追手風）と前頭十五枚目・朝紅龍（高砂）の取組で、敗れた翔猿が勢い余って土俵下にぐるり回転しながら落下。審判を務めた親方にヒップアタックしてしまう珍事が発生し、元横綱・若乃花の花田虎上氏も「大丈夫かな？」などと行方に注目した。翔猿と朝紅龍は立ち合いから激しい突き押し相撲を繰り広げる