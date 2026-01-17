Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ¾Ì¿¡¦À¸Â¸Î¨¡¦¸¶°ø¡¦¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤Î¾É¾õ¡¦¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡£ 2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯