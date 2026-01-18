プロ野球・巨人の新人合同自主トレが17日、第2クール初日を迎え、野手陣が初めて屋外でのフリーバッティングを行いました。中でも、注目されたのはドラフト6位、藤井健翔選手。バックスクリーンに放り込むなどその大器の片りんをファンに見せつけました。「気持ちよく打たせていただきました。楽しかったです」と笑った藤井選手ですが、「まだ飛びます」と続けました。バックスクリーンに放り込んだ一発はこの日、最も手応えがあっ