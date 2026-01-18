お笑いタレント・ビビる大木の妻で元Folder5のAKINA（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。子供の頃、テレビで見ていたスターとの対面に興奮した。「『写真撮ってもいいですか？』『いいですよ。なんでも許可してあげる』…って言われて、嬉しすぎて、興奮しまくりました」と写真をアップ。「あの、あの、大木凡人さんに会えました！！小さい頃、テレビで見ていた、あの大木凡人さんに！！」とつづった。「オーキさん＆