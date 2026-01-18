女優の上白石萌歌（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。姉・上白石萌音（27）の舞台観劇のため、弾丸で韓国に行ったことを明かした。「姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに、弾丸で韓国へ行ってきました」と報告。「海をこえてあらゆる国をめぐり、各地の熱をめいいっぱい吸い込んだ千尋は、すさまじいパワーを放っていました。とんでもなく千尋で、10歳でしかなくて、さらに血の通ったものになっていて震えた。ひ